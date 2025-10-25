Bain de Gong Fontenay-le-Comte
Bain de Gong Fontenay-le-Comte samedi 25 octobre 2025.
Bain de Gong
rue des drapiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 16:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Venez voyager dans l’univers avec Lesley et son Feng Gong (gong du vent)
Une relaxation profonde garantie pendant ce bain de gong.
Organisé par l’Immergence à l’Oddas, Fontenay le Comte.
Pensez à emmener votre tapis ou mattelas, coussin, couverture et de l’eau. Tout pour votre confort.
Pensez à réserver vos places
Tarif participation consciente (8€ 20€) .
rue des drapiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 47 74 80 71
English :
Travel the universe with Lesley and her Feng Gong (wind gong)
German :
Reisen Sie mit Lesley und ihrem Feng Gong (Windgong) durch das Universum
Italiano :
Fate un viaggio nell’universo con Lesley e il suo Feng Gong (gong del vento)
Espanol :
Viaje por el universo con Lesley y su Feng Gong (gong de viento)
