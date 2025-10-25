Bain de Gong Fontenay-le-Comte

Bain de Gong Fontenay-le-Comte samedi 25 octobre 2025.

Bain de Gong

rue des drapiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez voyager dans l’univers avec Lesley et son Feng Gong (gong du vent)

Une relaxation profonde garantie pendant ce bain de gong.

Organisé par l’Immergence à l’Oddas, Fontenay le Comte.

Pensez à emmener votre tapis ou mattelas, coussin, couverture et de l’eau. Tout pour votre confort.

Pensez à réserver vos places

Tarif participation consciente (8€ 20€) .

rue des drapiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 47 74 80 71

English :

Travel the universe with Lesley and her Feng Gong (wind gong)

German :

Reisen Sie mit Lesley und ihrem Feng Gong (Windgong) durch das Universum

Italiano :

Fate un viaggio nell’universo con Lesley e il suo Feng Gong (gong del vento)

Espanol :

Viaje por el universo con Lesley y su Feng Gong (gong de viento)

