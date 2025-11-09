Bain de Gongs Maison de joie Époisses

Bain de Gongs

Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:30:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Dans la résonance de la pleine en Taureau/Scorpion du 5/11, je vous propose un bain sonore entre terre et ciel, pour honorer nos racines et nos ancêtres, acceuillir la fin d’un cycle, laisser mourir symboliquement ce qui n’a plus lieu d’être.

Je jouerais depuis un espace intérieur qui honore la mémoire, la présence et le passage. Le son est un pont entre les mondes, il entre en résonance tant avec le plan cellulaire que celui de la conscience. .

Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 34 06 02

English : Bain de Gongs

German : Bain de Gongs

Italiano :

Espanol :

L’événement Bain de Gongs Époisses a été mis à jour le 2025-11-05 par OT des Terres d’Auxois