Bain de Gongs Maison de joie Époisses

Bain de Gongs
Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-01 18:00:00
fin : 2026-02-01 19:30:00
2026-02-01
Dans la résonance de la pleine en Verseau Lion du 5/11, je vous propose un bain sonore entre terre et ciel, sur le thématique Amour de soi Amour universel. Le son est un pont entre les mondes, il entre en résonance tant avec le plan cellulaire que celui de la conscience. .
Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 34 06 02
