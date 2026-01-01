Bain de Gongs Maison de joie Époisses

Bain de Gongs

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 18:00:00

fin : 2026-02-01 19:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Dans la résonance de la pleine en Verseau Lion du 5/11, je vous propose un bain sonore entre terre et ciel, sur le thématique Amour de soi Amour universel. Le son est un pont entre les mondes, il entre en résonance tant avec le plan cellulaire que celui de la conscience. .

Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 34 06 02

