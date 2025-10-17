Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons Illzach
Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons Illzach vendredi 17 octobre 2025.
Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons
1 avenue des Rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
Le salon des vins Bain de Jouvence vous invite à un véritable voyage sensoriel !
Une trentaine de vignerons passionnés vous feront découvrir leurs cuvées et partageront avec vous l’histoire de leur métier.
Au fil des stands, laissez-vous surprendre par une centaine de vins venus de toutes les régions l’occasion idéale de déguster, d’échanger et de vivre un moment convivial autour de saveurs authentiques. .
1 avenue des Rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 61 52 38 info@clos34.com
