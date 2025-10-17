Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons Illzach

Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons Illzach vendredi 17 octobre 2025.

Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons

1 avenue des Rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-17 10:00:00

Début : Dimanche 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Le salon des vins Bain de Jouvence vous invite à un véritable voyage sensoriel !

Une trentaine de vignerons passionnés vous feront découvrir leurs cuvées et partageront avec vous l’histoire de leur métier.

Au fil des stands, laissez-vous surprendre par une centaine de vins venus de toutes les régions l’occasion idéale de déguster, d’échanger et de vivre un moment convivial autour de saveurs authentiques. .

1 avenue des Rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 61 52 38 info@clos34.com

L’événement Bain de Jouvence Hiver Salon des vignerons Illzach a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace