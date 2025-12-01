Bain de mer du 31 décembre Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André
Rue Winston Churchill Plage du Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-31 11:30:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
2025-12-31
L’association Pass 22 revient avec la 14e édition du bain de la Saint-Sylvestre. Jetez vous à l’eau avant le passage en 2026 !
Vin chaud et boissons chaudes vous attendront à l’issue du bain.
Inscription obligatoire dès 10h45. Bain de 15 minutes maximum. .
Rue Winston Churchill Plage du Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 24 15 39
