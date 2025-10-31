Bain de midi Plage des Sables d’Or Anglet
Bain de midi Plage des Sables d’Or Anglet jeudi 1 janvier 2026.
Tarif :
Dans une ambiance festive et décontractée, les baigneurs les plus courageux sont invités à se jeter à l’eau le 1er janvier à midi pile pour le premier bain de l’année à la plage des Sables d’Or. Chaque début d’année, plusieurs centaines de participants se réunissent pour ce plongeon symbolique dans l’océan, entre éclats de rire et bonne humeur !
Après la baignade, place à un moment convivial autour du grand bûcher dressé sur la plage. Maillots, peignoirs et nœuds papillon sont de mise pour trinquer sur le sable chacun est invité à apporter une bouteille de champagne pour fêter la nouvelle année. .
