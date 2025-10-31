Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bain de midi Plage des Sables d’Or Anglet jeudi 1 janvier 2026.

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01

Date(s) :
2026-01-01

Dans une ambiance festive et décontractée, les baigneurs les plus courageux sont invités à se jeter à l’eau le 1er janvier à midi pile pour le premier bain de l’année à la plage des Sables d’Or. Chaque début d’année, plusieurs centaines de participants se réunissent pour ce plongeon symbolique dans l’océan, entre éclats de rire et bonne humeur !
Après la baignade, place à un moment convivial autour du grand bûcher dressé sur la plage. Maillots, peignoirs et nœuds papillon sont de mise pour trinquer sur le sable chacun est invité à apporter une bouteille de champagne pour fêter la nouvelle année.   .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 

