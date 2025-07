« Bain de Montagne » RDV devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

« Bain de Montagne » jeudi 17 juillet 2025.

« Bain de Montagne »

RDV devant l'Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-07-17 08:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

2025-07-17

Cheminement de surprises en nouveaux paysages, les Pyrénées nous gagnent.

L’animateur peut modifier ou annuler le programme en fonction des conditions météo.

Prenez votre sac et votre casse croute. Chaussures de marche et vêtement adaptés OBLIGATOIRE.

Inscription et RDV à l’Office de Tourisme avec votre véhicule.

Participation 6€/adultes et 3€/enfants

Avoir l’appoint pour le paiement

A partir de 8 ans .

RDV devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

The Pyrenees take us on a journey of surprises and new landscapes.

The guide may modify or cancel the program according to weather conditions.

Bring your own bag and snack. Walking shoes and suitable clothing MANDATORY.

Registration and meeting point at the Tourist Office with your vehicle.

Cost: 6 per adult and 3 per child

German :

Auf dem Weg von Überraschungen zu neuen Landschaften gewinnen uns die Pyrenäen.

Der Animator kann das Programm je nach Wetterlage ändern oder absagen.

Nehmen Sie Ihren Rucksack und Ihren Imbiss mit. Wanderschuhe und geeignete Kleidung OBLIGATORISCH.

Anmeldung und RDV am Office de Tourisme mit Ihrem Fahrzeug.

Teilnahme 6/Erwachsene und 3/Kinder

Italiano :

Un viaggio di sorprese e nuovi paesaggi, i Pirenei ci conquistano.

La guida può modificare o annullare il programma in base alle condizioni meteorologiche.

Portare lo zaino e il pranzo al sacco. È obbligatorio indossare scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

Registrazione e punto d’incontro presso l’Ufficio del Turismo con il proprio veicolo.

Costo: 6€/adulti e 3€/bambini

Espanol :

Un viaje de sorpresas y nuevos paisajes, los Pirineos nos conquistan.

El animador podrá modificar o anular el programa en función de las condiciones meteorológicas.

Lleve su mochila y comida para llevar. Es IMPRESCINDIBLE llevar calzado de senderismo y ropa adecuada.

Inscripción y punto de encuentro en la Oficina de Turismo con su vehículo.

Coste: 6€/adultos y 3€/niños

L’événement « Bain de Montagne » Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65