Bain de Nature à La Forest-Landerneau Parking de la Grève de la Gare La Forest-Landerneau

Bain de Nature à La Forest-Landerneau

Parking de la Grève de la Gare La Gare La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Date(s) :

2025-11-30

A La Forest-Landerneau, au bord de l’Elorn, vous êtes invités à savourer, écouter, humer, toucher, et contempler les trésors de cette zone Natura 2000.

De courtes marches lentes et silencieuses invitent à éprouver la beauté des couleurs, à accueillir le sentiment océanique, à faire face à la mer qui entre dans les terres, à se plonger parmi les arbres, à écouter l’histoire des pierres.

Ces marches sont ponctuées de méditations guidées, qui vous aident à entrer en contact avec cette biodiversité.

Des temps de parole pour partager les ressentis ont lieu en toute souveraineté, en toute bienveillance, et sans jugement.

Un mail est envoyé la veille de la sortie aux inscrits pour se préparer au mieux.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire. .

Parking de la Grève de la Gare La Gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

