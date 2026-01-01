Bain de nature La Forest-Landerneau

Bain de nature

parking de la gare La Forest-Landerneau Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-01-27 16:00:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-03-13

Le bain de nature est une parenthèse pour se reconnecter à soi et à l’ensemble du vivant.

A La Forest-Landerneau, au bord de l’Elorn, vous êtes invités à savourer, écouter, humer, toucher, et contempler les trésors de cette zone Natura 2000.

De courtes marches lentes et silencieuses invitent à éprouver la beauté des couleurs, à accueillir le sentiment océanique, à faire face à la mer qui entre dans les terres, à se plonger parmi les arbres, à écouter l’histoire des pierres.

Ces marches sont ponctuées de méditations guidées, qui vous aident à entrer en contact avec cette biodiversité.

Des temps de parole pour partager les ressentis ont lieu en toute souveraineté, en toute bienveillance, et sans jugement.

– Réservation obligatoire. .

parking de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

