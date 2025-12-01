Bain de Noël #21 Place Général de Gaulle Agon-Coutainville

Bain de Noël #21

Place Général de Gaulle Cale du Centre Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-12-24 11:30:00

Bain de Noël #21 à Agon-Coutainville, RDV à 11h30 cale du Centre. .

Place Général de Gaulle Cale du Centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

