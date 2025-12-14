Bain de Noël La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz
Le traditionnel bain de Noël 2025 est organisé dans la baie au niveau de l’antenne nautique. Après le bain, un vin chaud sera offert pour réchauffer les baigneurs. Ouvert à tous .
La Grande Plage Grande plage Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 95 contact@saintjeandeluz.fr
