Bain de Noël sur la plage de Ferrières Plage de Ferrières centre-ville Martigues

Bain de Noël sur la plage de Ferrières

Dimanche 21 décembre 2025. Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Une baignade d’hiver, devenue une tradition à Martigues.

Pourquoi se jeter à l’eau en hiver ?

Pour passer un bon moment de joie collectif en eaux froides…ou glacées !

Une soupe à l’oignon sera offerte à l’ensemble des participants à l’issue du bain.

Une animation proposée par l’association Les Rameurs vénitiens en collaboration avec l’association Les vitrines de Ferrières et de l’Île .

Les inscriptions se font sur place le jour même.

Amenez votre bonnet de noël ! .

Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

English :

A winter swim, which has become a tradition in Martigues.

Why jump into the water in winter?

To have a good time together in cold water…or icy water!

An onion soup will be offered to all participants after the bath.

German :

Ein Winterbad, das in Martigues zur Tradition geworden ist.

Warum sollte man sich im Winter ins Wasser stürzen?

Um eine gute Zeit der kollektiven Freude in kalten…oder eisigen Gewässern zu verbringen!

Im Anschluss an das Bad wird allen Teilnehmern eine Zwiebelsuppe angeboten.

Italiano :

Una nuotata invernale che è diventata una tradizione a Martigues.

Perché tuffarsi in acqua in inverno?

Per divertirsi insieme nell’acqua fredda… o ghiacciata!

Una zuppa di cipolle sarà offerta a tutti i partecipanti alla fine del bagno.

Espanol :

Un baño de invierno, que se ha convertido en una tradición en Martigues.

¿Por qué tirarse al agua en invierno?

Pasar un buen rato juntos en agua fría… ¡o helada!

Después del baño se ofrecerá una sopa de cebolla a todos los participantes.

L’événement Bain de Noël sur la plage de Ferrières Martigues a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Martigues