Bain déguisé et rallye pédestre Place du 6 juin Bernières-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Dans le cadre de cette manifestation organisée par la mairie, le Comité des Fêtes propose un rallye pédestre pour les enfants et leurs parents. Rendez-vous Maison des Canadiens pour le départ. Arrivée sur l’îlot des Français où une boisson fraîche sera offerte aux participants.

Place du 6 juin Bourg Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 52 77 30 40 cdf.bernieressurmer@gmail.com

English : Bain déguisé et rallye pédestre

As part of this event organized by the town hall, the Comité des Fêtes is offering a walking rally for children and their parents. Meet at Maison des Canadiens for departure. Finish on the French Islet, where participants will be offered a cold drink.

German : Bain déguisé et rallye pédestre

Im Rahmen dieser von der Stadtverwaltung organisierten Veranstaltung bietet das Festkomitee eine Fußgängerrallye für Kinder und ihre Eltern an. Treffpunkt Maison des Canadiens für den Start. Ankunft auf dem Inselchen der Franzosen, wo den Teilnehmern ein kühles Getränk angeboten wird.

Italiano :

Nell’ambito di questo evento organizzato dal Comune, il Comité des Fêtes organizza una manifestazione a piedi per i bambini e i loro genitori. Partenza dalla Maison des Canadiens. Arrivo sull’Isola dei Francesi, dove ai partecipanti verrà offerta una bibita fresca.

Espanol :

En el marco de este acontecimiento organizado por el ayuntamiento, el Comité des Fêtes organiza un rally a pie para los niños y sus padres. Salida desde la Casa de los Canadienses. Llegada a la Isla de los Franceses, donde se ofrecerá a los participantes una bebida fría.

