Bain des Manchots Donville-les-Bains
Rue de la Plage Donville-les-Bains Manche
Début : 2025-12-28 15:20:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Venez participer au bain des manchots de 7 à 99 ans déguisés ou non. 15ème édition de notre bain traditionnel. Une édition particulière.
Remise de diplôme et boisson chaude offerte. .
Rue de la Plage Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 66 13 64 70 cfdb50350@gmail.com
