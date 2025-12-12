Bain du 1er de l’An Plage de Chaumard Chaumard

Bain du 1er de l'An

Bain du 1er de l’An Plage de Chaumard Chaumard jeudi 1 janvier 2026.

Bain du 1er de l’An

Plage de Chaumard La plage Chaumard Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 11:00:00
fin : 2026-01-01 12:00:00

Date(s) :
2026-01-01

Bain du jour de l’an 2026 RDV 11h, bain à 11h30
Boissons chaudes offertes   .

Plage de Chaumard La plage Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 43 49 22  morvanoxygene@gmail.com

English : Bain du 1er de l’An

L’événement Bain du 1er de l’An Chaumard a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs