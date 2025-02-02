Bain du bout de l’An Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime

Bain du bout de l’An

Promenade A. Simon-Lorière Plage Luc Provensal Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 11:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Afin de célébrer le dernier jour de l’année de manière rafraichissante et originale, rejoignez nous sur la plage Luc Provensal et commencez la nouvelle année avec énergie et bonne humeur.

.

Promenade A. Simon-Lorière Plage Luc Provensal Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 evenementiel@sema83.fr

English : Bain du bout de l’An

To celebrate the last day of the year in a refreshing and original way, join us at Luc Provensal beach and start the new year with energy and good cheer.

A certificate and a hot drink will be given to the daring swimmers.

Registration on the tourist office website: www.sainte-maxime.com from 1st December.

Or directly on site on 31st December.

German : Bain du bout de l’An

Um den letzten Tag des Jahres auf erfrischende und originelle Weise zu feiern, treffen Sie sich mit uns am Strand Luc Provensal und beginnen Sie das neue Jahr mit Energie und guter Laune.

Italiano : Bain du bout de l’An

Per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno in modo originale e rinfrescante, unitevi a noi sulla spiaggia Luc Provensal e iniziate il nuovo anno con energia e buon umore.

Un diploma e una bevanda calda saranno il premio per i coraggiosi bagnanti.

Iscrizioni sul sito dell’ufficio turistico: www.sainte-maxime.com a partire dal 1° dicembre.

Oppure direttamente sul posto il 31 dicembre.

Espanol : Bain du bout de l’An

Para celebrar el último día del año de una forma refrescante y original, únase a nosotros en la playa de Luc Provensal y empiece el Año Nuevo con energía y buen humor.

L’événement Bain du bout de l’An Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime