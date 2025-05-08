Bain du Nouvel An Promenade de la Méloine Plougasnou

Bain du Nouvel An

Promenade de la Méloine La Part des Anges Plougasnou Finistère

Début : 2026-01-01 13:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

L’association Primel-Animations organise un bain du nouvel an ! (si le temps le permet)

Venez braver le froid et célébrer la nouvelle année avec nous lors de la baignade du Nouvel An à la plage de Primel Trégastel ! Le 1er janvier, plongez dans une ambiance conviviale et chaleureuse, avec thé, café, vin chaud et chocolat chaud offerts par Primel Animation.

Parking Poupon en cas de vent d’est! .

