Bain du Nouvel An Promenade de la Méloine Plougasnou

Début : 2026-01-01 13:00:00
L’association Primel-Animations organise un bain du nouvel an ! (si le temps le permet)
Venez braver le froid et célébrer la nouvelle année avec nous lors de la baignade du Nouvel An à la plage de Primel Trégastel ! Le 1er janvier, plongez dans une ambiance conviviale et chaleureuse, avec thé, café, vin chaud et chocolat chaud offerts par Primel Animation.
Parking Poupon en cas de vent d’est! .
Promenade de la Méloine La Part des Anges Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
