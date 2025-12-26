Bain du nouvel an Plouzané

Bain du nouvel an

Plage du Dellec Plouzané Finistère

Début : 2026-01-01 15:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Et si vous commenciez l’année de la meilleure des façons ? Le Club des Nageurs Brestois vous donne rendez-vous pour son incontournable Bain du Nouvel An ! Après les fêtes, rien de tel qu’un bain d’eau fraîche pour se revigorer, se dépasser et repartir du bon pied.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, venez partager un moment unique face à la mer, entre courage, rires et bonne humeur. Que vous soyez nageur aguerri, amateur de défis ou simplement curieux, ce rendez-vous est l’occasion parfaite de se rafraîchir le corps et l’esprit, entouré de participants motivés et solidaires.

Osez le grand plongeon, relevez le défi et démarrez l’année avec énergie et convivialité. Pour vous récompensez, thé, café, chocolat et vin chaud vous attendrons à la sortie. .

Plage du Dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne

English : Bain du nouvel an

