Bain du Nouvel An Roscoff

Bain du Nouvel An

Plage de Traon Erch Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 15:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

A Roscoff, Bain du Nouvel An.

Comme chaque début d’année, Roscoff vous donne rendez-vous les pieds dans l’eau pour lancer 2026 avec énergie, bonne humeur… et un bon petit frisson !

Ambiance garantie dès 14h45 !

L’infatigable trio d’animation Michel, Jeanine et Sabine vous attend pour un échauffement festif et la mythique Danse des Baigneurs, accompagnés par la pétillante Fanfare des Cuivres du Léon.

Que vous soyez nageur intrépide, amateur curieux ou simple spectateur enthousiaste, venez comme vous êtes… mais surtout venez colorés !

Déguisements fun, costumes déjantés, chapeaux fous tout est permis — et même encouragé !

Un bain sous le signe de la convivialité.

Le bain est ouvert à tous, dans la joie, le partage et surtout sous votre propre responsabilité.

Petit rappel l’eau devrait frôler les 12°C, et pour profiter en toute sécurité, la durée du bain est conseillée à 12 minutes maximum (1 minute par degré… pas une de plus si vous tenez à vos orteils !).

Après l’effort… le réconfort !

À la sortie de l’eau, la mairie de Roscoff vous offrira un chocolat chaud ou un vin chaud bien mérité.

Le cadre photo souvenir sera à nouveau disponible pour immortaliser vos plus beaux sourires, vos plus beaux déguisements… et vos plus beaux frissons.

— Une affiche pour la bonne cause

L’adorable affiche réalisée par Sabine sera en vente pour 5 euros, entièrement reversés à la SNSM de Roscoff, fidèle gardienne de votre sécurité sur l’eau.

Une belle façon d’emporter un souvenir… tout en soutenant une équipe indispensable.

Circulation et stationnement

Pour garantir un accès fluide, notamment pour les personnes à mobilité réduite et les équipes de secours

• circulation en voie unique dans le sens terrain de football vers Ruveic.

• stationnement interdit sur un côté.

• le parking de Traon Erch sera réservé aux organisateurs et PMR.

=> Nous invitons donc les participants et visiteurs à se garer au niveau du terrain de football.

Alors, prêts à commencer l’année sur une note givrée et festive ? On compte sur vous pour faire de ce bain une explosion de couleurs et de bonne humeur ! .

Plage de Traon Erch Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 76 46 89 38

English :

L’événement Bain du Nouvel An Roscoff a été mis à jour le 2025-12-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX