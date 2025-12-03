Bain du Nouvel An

Plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 11:45:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Rendez-vous pour un bain du nouvel an avec ou sans combi pour démarrer l’année dans la bonne humeur … avec la soupe à l’oignon et aux légumes offerte par Alexandre et la ferme des Quatre Jingais.

Après ou avant votre bain, venez tester le sauna mobile qui sera présent au rond point de la plage.

Baigneurs et spectateurs sont les bienvenus !

La plage, cabine des sauveteurs / 11h45 .

Plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Bain du Nouvel An

L’événement Bain du Nouvel An Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre