Bain musical pour les 0 4 ans La Foyothèque, Médiathèque Nommay

Bain musical pour les 0 4 ans

La Foyothèque, Médiathèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Gratuit

2025-12-13 10:00:00

2025-12-13

Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement musical spécialement conçu pour les tout-petits !

La Foyothèque accueille l’association Tralalère pour une séance de Bain Musical , un moment d’éveil sonore et musical destiné aux enfants de 0 à 4 ans.

Cette expérience sensorielle et ludique permettra aux jeunes enfants de découvrir les sons, les rythmes et la musique dans une ambiance douce et bienveillante.

Un moment de partage et de complicité à vivre en famille !

Public Enfants de 0 à 4 ans (accompagnés)

Durée Environ 45 minutes

Entrée gratuite

Réservation obligatoire

Les places sont limitées.

Nous avons hâte de vous retrouver pour ce moment musical ! .

La Foyothèque, Médiathèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

