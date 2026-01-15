Bain public 2.0 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com En famille, Tout public

Comme la tendance est à l’up-cycling, à faire du beau neuf avec du vieux beau, le duo voix-contrebasse reprend donc les titres du fameux opus Bain Public, le 1er de la chanteuse nantaise Aurèle, sorti il y a 20 ans.Prenant la forme d’une émission de radio nocturne consacrée aux albums cultes de l’histoire de la musique, sur la Station Full-Moon-FM, 109.9 MHz, la présentatrice et son invité spécialiste ès chansons, retracent la genèse, la création, et le devenir de cet album, jusqu’à imaginer ce qu’il contiendrait comme nouveaux titres 20 ans après.Entre fable et réalité, les chansons sont revisitées en direct, devant un public chanceux d’être exceptionnellement invité dans les studios de « FM-FM, la radio qui émet et qu’on aime »

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



