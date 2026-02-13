Bain public 2.0, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Bain public 2.0 Jeudi 19 février, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

11€ ou 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T21:45:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T21:45:00+01:00

Comme la tendance est à l’up-cycling, à faire du beau neuf avec du vieux beau, le duo voix-contrebasse reprend donc les titres du fameux opus Bain Public, le 1er de la chanteuse nantaise Aurèle, sorti il y a 20 ans.

Prenant la forme d’une émission de radio nocturne consacrée aux albums cultes de l’histoire de la musique, sur la Station Full-Moon-FM, 109.9 MHz, la présentatrice et son invité spécialiste ès chansons, retracent la genèse, la création, et le devenir de cet album, jusqu’à imaginer ce qu’il contiendrait comme nouveaux titres 20 ans après.

Entre fable et réalité, les chansons sont revisitées en direct, devant un public chanceux d’être exceptionnellement invité dans les studios de « FM-FM, la radio qui émet et qu’on aime »

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Comme la tendance est à l’upcycling, à faire du beau neuf avec du vieux beau, le duo voix-contrebasse reprend les titres du premier opus de la chanteuse nantaise Aurèle, sorti il y a 20 ans. chansons anniversaire