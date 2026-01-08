Bain sonore au gong Espace Pep’s Espace Move’it Biscarrosse

Bain sonore au gong

Espace Pep’s Espace Move’it 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-10 2026-05-03 2026-06-07

Bain sonore au Gong, dans le respect des savoirs ancestraux et modernes.

Plongez dans un univers hors du temps… Accordez-vous une expérience unique !

Vivez une immersion sonore vibrante, apaisante et régénérante, à travers les sons cosmiques et envoûtants du gong.

Vers une symphonie harmonieuse du corps, du cœur et de l’esprit.

Voici quelques bienfait du bain sonore

• Relaxation profonde

• Apaisement et harmonisation du corps, du cœur et de l’esprit

• Puissant équilibrage des centres d’énergies du corps

• Relance les capacités naturelles d’auto-guérison de chacun

• Renforcement du système immunitaire

• Libération des blocages énergétiques, émotionnels et des mémoires occultées

• Recentrage puissant, reliance à notre essence profonde

• Développe notre intuition

• Voyage intérieur, en dehors du temps et de l’espace

Places limitées, réservations par téléphone .

Espace Pep’s Espace Move’it 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 08 01 64 julie.bressoud@gmail.com

English : Bain sonore au gong

