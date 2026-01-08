Bain sonore au gong Espace Pep’s Espace Move’it Biscarrosse
Bain sonore au gong
Espace Pep’s Espace Move’it 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes
Début : 2026-01-18
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-01-18 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-10 2026-05-03 2026-06-07
Bain sonore au Gong, dans le respect des savoirs ancestraux et modernes.
Plongez dans un univers hors du temps… Accordez-vous une expérience unique !
Vivez une immersion sonore vibrante, apaisante et régénérante, à travers les sons cosmiques et envoûtants du gong.
Vers une symphonie harmonieuse du corps, du cœur et de l’esprit.
Voici quelques bienfait du bain sonore
• Relaxation profonde
• Apaisement et harmonisation du corps, du cœur et de l’esprit
• Puissant équilibrage des centres d’énergies du corps
• Relance les capacités naturelles d’auto-guérison de chacun
• Renforcement du système immunitaire
• Libération des blocages énergétiques, émotionnels et des mémoires occultées
• Recentrage puissant, reliance à notre essence profonde
• Développe notre intuition
• Voyage intérieur, en dehors du temps et de l’espace
Places limitées, réservations par téléphone .
Espace Pep’s Espace Move’it 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 08 01 64 julie.bressoud@gmail.com
