Bain sonore au gong et autres instruments Petit lac de Trappe Face au cimetière Biscarrosse

Bain sonore au gong et autres instruments Petit lac de Trappe Face au cimetière Biscarrosse mercredi 20 août 2025.

Bain sonore au gong et autres instruments

Petit lac de Trappe Face au cimetière 200 Chemin de Trappe Biscarrosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-20 2025-08-27

Bain sonore au Gong, dans le respect des savoirs ancestraux et modernes.

Plongez dans un univers hors du temps… Accordez-vous une expérience unique !

Vivez une immersion sonore vibrante et thérapeutique, à travers les sons cosmiques du gong.

Vers une symphonie harmonieuse du corps, du cœur et de l’esprit.

Voici quelques bienfaits du bain de Gong

• Relaxation profonde

• Apaisement et harmonisation du corps, du cœur et de l’esprit

• Puissant équilibrage des centres d’énergies du corps (ou chakras )

• Relance les capacités naturelles d’autoguérison de chacun

• Libération des blocages énergétiques, émotionnels (conscients ou non) et des mémoires occultées

• Reliance à notre essence profonde, recentrage puissant

• Développe notre intuition

• Voyage intérieur, en dehors du temps et de l’espace…

Places limitées

Réservation par téléphone auprès de Julie

Arrivée souhaitée à 19h .

Petit lac de Trappe Face au cimetière 200 Chemin de Trappe Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 08 01 64 julie.bressoud@gmail.com

English : Bain sonore au gong et autres instruments

German : Bain sonore au gong et autres instruments

Italiano :

Espanol : Bain sonore au gong et autres instruments

L’événement Bain sonore au gong et autres instruments Biscarrosse a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Grands Lacs