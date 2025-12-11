Bain sonore, bols de cristal, chant et monocorde Briscous
Bain sonore, bols de cristal, chant et monocorde Briscous vendredi 12 décembre 2025.
Bain sonore, bols de cristal, chant et monocorde
Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Un voyage profond au cœur de vous-même.
Plongez dans un moment de pure détente grâce aux Bols de Cristal, au Monocorde et à la Voix. Les vibrations harmonisent le corps, apaisent le mental et libèrent les tensions.
Un bain sonore pour
-Rééquilibrer les systèmes énergétiques
– Retrouver une sensation d’unité et de paix
-Relâcher le stress
-Se recentrer
-Retrouver clarté et énergie
-Vivre un véritable massage vibratoire
Offrez-vous une parenthèse hors du temps. Réservation demandée. .
Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques
