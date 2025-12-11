Bain sonore, bols de cristal, chant et monocorde Briscous

Bain sonore, bols de cristal, chant et monocorde

Un voyage profond au cœur de vous-même.

Plongez dans un moment de pure détente grâce aux Bols de Cristal, au Monocorde et à la Voix. Les vibrations harmonisent le corps, apaisent le mental et libèrent les tensions.

Un bain sonore pour

-Rééquilibrer les systèmes énergétiques

– Retrouver une sensation d’unité et de paix

-Relâcher le stress

-Se recentrer

-Retrouver clarté et énergie

-Vivre un véritable massage vibratoire

Offrez-vous une parenthèse hors du temps. Réservation demandée. .

