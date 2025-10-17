Bain sonore Grand hotel Dax

Bain sonore Grand hotel Dax vendredi 17 octobre 2025.

Bain sonore

Grand hotel 1 rue de la source Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Atelier bols tibétains un voyage sonore unique

Fermez les yeux, laissez-vous bercer par les vibrations profondes et apaisantes des bols tibétains…

Ces sons ancestraux invitent à la détente, libèrent les tensions et rééquilibrent l’énergie du corps et de l’esprit.

Un moment hors du temps, où chaque résonance vous enveloppe comme une caresse, pour retrouver sérénité, bien-être et harmonie intérieure.

Que vous soyez curieux, en quête de relaxation ou simplement désireux d’expérimenter une nouvelle forme de lâcher-prise, cet atelier est une invitation au voyage intérieur. .

Grand hotel 1 rue de la source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 lisa.sirio@gmail.com

English : Bain sonore

German : Bain sonore

Italiano :

Espanol : Bain sonore

L’événement Bain sonore Dax a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Grand Dax