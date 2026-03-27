Bain sonore détente & ressourcement Pont Névez Tréguennec
Bain sonore détente & ressourcement Pont Névez Tréguennec vendredi 27 mars 2026.
Bain sonore détente & ressourcement
Pont Névez Chaumière de Pont Névez Tréguennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Bain sonore détente & ressourcement
À deux pas de la mer, offrez-vous une parenthèse de calme pour accueillir le printemps.
Allongé(e) confortablement, vous vous laissez porter par un voyage sonore doux (gongs, bols chantants, instruments vibratoires), propice à la détente, au relâchement du stress et à la régénération.
Animé par Sonia Houidi, sonopraticienne (bains sonores et méditations guidées).
À prévoir tapis de sol, plaid et coussin (pour votre confort)
Places limitées. .
Pont Névez Chaumière de Pont Névez Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 07 31 32 73
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English : Bain sonore détente & ressourcement
L’événement Bain sonore détente & ressourcement Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden