Bain sonore détente & ressourcement Pont Névez Tréguennec

Bain sonore détente & ressourcement

Pont Névez Chaumière de Pont Névez Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Bain sonore détente & ressourcement

À deux pas de la mer, offrez-vous une parenthèse de calme pour accueillir le printemps.

Allongé(e) confortablement, vous vous laissez porter par un voyage sonore doux (gongs, bols chantants, instruments vibratoires), propice à la détente, au relâchement du stress et à la régénération.

Animé par Sonia Houidi, sonopraticienne (bains sonores et méditations guidées).

À prévoir tapis de sol, plaid et coussin (pour votre confort)

Places limitées. .

Pont Névez Chaumière de Pont Névez Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 07 31 32 73

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English : Bain sonore détente & ressourcement

L’événement Bain sonore détente & ressourcement Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden