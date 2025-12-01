Bain sonore et concert avec Tomasz Lumière intérieure et chant du coeur Mairie Sainte-Geneviève-lès-Gasny

Bain sonore et concert avec Tomasz Lumière intérieure et chant du coeur

Mairie 8 route de Vernon Sainte-Geneviève-lès-Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Une immersion lors d’un bain sonore et vibratoire est une invitation à voyager entre les mondes, au plus profond de votre être. Explorer les différents plans de conscience au travers du son de nos instruments, est un accès direct à vos mémoires enfouies et une merveilleuse façon de faire jaillir vos plus belles intentions.

Cette fin d’année, on a eu envie de revenir à quelque chose de simple. De vrai.

Avant les fêtes, avant le tourbillon, on vous propose juste un moment pour souffler, se recentrer, se réchauffer le cœur.

Un bain sonore que nous partagerons avec vous, pour rallumer cette petite flamme qu’on a parfois tendance à oublier quand la vie file trop vite.

Ce sera un espace pour se poser, écouter, ressentir.

À l’approche de Noël, nous vous invitons à une veillée d’hiver où la voix et la guitare de Tomasz rencontrent l’univers sonore de Vedan’Art.

Un moment hors du temps, tissé de mélodies et de vibrations, pour réchauffer le cœur, éclairer l’intérieur et célébrer la douceur de la saison.

Le chant de Tomasz

Une voix profonde, des cordes sensibles des chansons qui parlent à l’âme et réveillent la lumière dans la pénombre de l’hiver.

Les vibrations Vedan’Art

Gong, bols, handpan, percussions douces, nappes méditatives et voix un écrin sonore qui enveloppe le concert et invite au lâcher-prise et à la présence.

L’esprit de la veillée

Entre émotion et recueillement, un voyage où chacun peut déposer l’année écoulée et accueillir ce qui vient.

Accessible à toutes et à tous, aucun prérequis. Il suffit de s’installer, d’écouter… et de laisser le cœur chanter

Pour laisser les sons nous traverser, apaiser le mental, et peut-être… pardonner.

Pardonner à soi-même, aux autres, à ce qu’on n’a pas su contrôler.

Laisser partir ce qui pèse, pour faire un peu plus de place à la lumière.

On a voulu que cette soirée soit un moment de chaleur, de douceur et de gratitude.

Une bulle avant Noël, pour se reconnecter à ce qui compte vraiment.

Quand le froid s’installe dehors, la chaleur renaît dedans.

Nous conclurons par une tasse de thé partagée — un temps simple et convivial pour échanger… ou savourer le silence. .

Mairie 8 route de Vernon Sainte-Geneviève-lès-Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 13 81 08 06 vedanart27@gmail.com

English : Bain sonore et concert avec Tomasz Lumière intérieure et chant du coeur

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bain sonore et concert avec Tomasz Lumière intérieure et chant du coeur Sainte-Geneviève-lès-Gasny a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération