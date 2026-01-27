Bain sonore et Yin Yoga Salle l’inspir Dieulefit

Bain sonore et Yin Yoga

Salle l’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Voyage sonore et Yin Yoga avec Sonia Arbouche et Léonie Marie. Laissez vous bercer par l’harmonie des mouvements et des sons qui permet d’apaiser l’ensemble du corps et de l’esprit ! yoga, voyage sonore, tisanes et partage dans la chaleureuse atmosphère.

.

Salle l’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 14 90 15 namaomyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sound journey and Yin Yoga with Sonia Arbouche and Léonie Marie. Let yourself be lulled by the harmony of movement and sound that soothes the whole body and mind! Yoga, sound travel, herbal teas and sharing in the warm atmosphere.

L’événement Bain sonore et Yin Yoga Dieulefit a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux