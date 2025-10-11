Bain sonore Hasparren

Quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Bain sonore avec Bols Tibétains, Bols de cristal, Gongs, Tambours, Voix…

Imaginez-vous en immersion totale dans un bain d’ondes vibratoires, et laissez les fréquences entrer en résonance avec chacune des cellules de votre corps.

Je vous conseille d’apporter un tapis ou un matelas de sol épais et confortable ainsi qu’une couverture, car vous resterez allongé pendant 1h30 baignés par les sons et les vibrations.

Sous réservation. .

Quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

