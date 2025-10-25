Bain sonore méditatif au CCNT Cahors

Bain sonore méditatif au CCNT

384 Chemin des Pierres Cahors Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

AVEC JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE) MISE EN CORPS AVEC NORA

Poursuivons l’odyssée musicale avec Jean Du Voyage sous la forme d’un bain sonore méditatif

AVEC JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE) MISE EN CORPS AVEC NORA

Poursuivons l’odyssée musicale avec Jean Du Voyage sous la forme d’un bain sonore méditatif. Le dimanche est le jour idéal pour poser ses valises et pour plonger tout en harmonie dans une ballade sonore. Un moment précieux pour descendre en douceur en soi, dans la présence et l’écoute et se réancrer profondément. Notre quotidien est souvent rythmé, voire agité. Il est tout aussi essentiel de revenir en soi, au calme et d’accueillir le silence et l’écoute intérieure. Ici, le son devient un guide, une passerelle entre l’agitation et le calme, entre l’expansion et la concentration. Présenté comme un véritable explorateur sonore éclectique, Jean s’inspire de ses voyages aux quatre coins du globe, puisant dans les traditions musicales des contrées allant de l’Inde à Cuba. Ses mélodies aériennes et ses rythmes subtils nous enveloppent, invitant à l’intégration, à l’apaisement et au voyage intérieur. Allongé, assis ou en mouvement, chacun pourra savourer cet instant à son rythme et se laisser porter par cette bulle sonore. Grâce aux vibrations subtiles des instruments, le corps et l’esprit s’apaisent et s’alignent pour embrasser un état de présence. .

384 Chemin des Pierres Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15 centrenoraturpault@gmail.com

English :

WITH JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE) MISE EN CORPS WITH NORA

Let?s continue the musical odyssey with Jean Du Voyage in the form of a meditative sound bath

German :

MIT JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE) INKORPORIERT MIT NORA

Setzen wir die musikalische Odyssee mit Jean Du Voyage in Form eines meditativen Klangbades fort

Italiano :

CON JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE) ESEGUITO DA NORA

Continuiamo l’odissea musicale con Jean Du Voyage sotto forma di bagno sonoro meditativo

Espanol :

CON JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE) INTERPRETADO POR NORA

Continuemos la odisea musical con Jean Du Voyage en forma de baño sonoro meditativo

L’événement Bain sonore méditatif au CCNT Cahors a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Cahors Vallée du Lot