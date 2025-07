Bain sonore Pornic

Bain sonore Pornic vendredi 11 juillet 2025.

Bain sonore

8 rue Georges Clemenceau Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:30:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-13

Plongez dans l’harmonie sonore avec Ritama Yoga à Pornic !

Venez vivre une expérience unique et apaisante avec les séances de bain sonore de Ritama.

Laissez envelopper par les vibrations des bols chantants tibétains et de cristal, des gongs, des tambours et bien d’autres instruments. Abandonnez votre mental et connectez-vous profondément avec vous-même.

Chaque séance est une invitation à un voyage intérieur, où les sons résonnent à travers chaque cellule de votre corps, apportant relaxation, bien-être et rééquilibrage énergétique. Que vous soyez novice ou habitué, ces moments de détente vous offriront une parenthèse hors du temps, propice à la méditation et à la sérénité.

Réservez dès maintenant votre place pour un bain sonore avec Ritama Yoga à Pornic et découvrez le pouvoir transformateur des vibrations sonores !

Le dress code venir tout en orange et jaune.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Pornic

.

8 rue Georges Clemenceau Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 05 02 81 ritama@bilanciel.fr

English :

Immerse yourself in sound harmony with Ritama Yoga in Pornic!

German :

Tauchen Sie ein in die Klangharmonie mit Ritama Yoga in Pornic!

Italiano :

Immergetevi nell’armonia sonora con Ritama Yoga a Pornic!

Espanol :

Sumérjase en la armonía del sonido con Ritama Yoga en Pornic

L’événement Bain sonore Pornic a été mis à jour le 2025-07-08 par I_OT Pornic