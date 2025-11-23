Bain sonore pour les petits Parents & enfants Mairie Sainte-Geneviève-lès-Gasny

Bain sonore pour les petits Parents & enfants

Mairie 8 route de Vernon Sainte-Geneviève-lès-Gasny Eure

Un moment unique, pensé spécialement pour les familles.

Nous vous invitons à partager avec vos enfants une expérience douce et ludique autour du son et de la vibration. Un bain sonore en format mini.

Allongés ou assis ensemble, parents et enfants sont enveloppés par les sons du gong, des bols, du tambour, du handpan et des petites percussions.

Les vibrations sont adaptées aux plus jeunes, pour offrir un temps de détente, de rêve et de complicité en famille.

Après ce temps d’écoute, les enfants pourront approcher les instruments, les toucher, les faire vibrer, et s’émerveiller de leurs sonorités.

Une initiation sensorielle et créative, qui éveille la curiosité et nourrit le lien parent-enfant.

Nous terminerons par un petit temps de convivialité, pour échanger librement autour de cette expérience.

Cet atelier est ouvert aux enfants et à leurs parents, sans aucun prérequis.

Juste l’envie de vivre un moment musical, doux et joyeux, ensemble. .

