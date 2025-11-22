Bain sonore Se recentrer sur l’essentiel Mairie Sainte-Geneviève-lès-Gasny

Bain sonore Se recentrer sur l’essentiel

Une immersion lors d’un bain sonore et vibratoire est une invitation à voyager entre les mondes, au plus profond de votre être. Explorer les différents plans de conscience au travers du son de nos instruments, est un accès direct à vos mémoires enfouies et une merveilleuse façon de faire jaillir vos plus belles intentions.

À l’approche de l’hiver, quand la nature se dépouille et que les jours se raccourcissent, nous sommes invités à revenir à l’essentiel.

Ce bain sonore est un moment hors du temps, une parenthèse pour déposer le superflu, relâcher les tensions et retrouver ce qui compte vraiment la paix intérieure, la présence à soi, le souffle de l’instant.

Allongés confortablement, vous serez enveloppés par les vibrations profondes et enveloppantes du gong, des bols, du didgeridoo, du handpan, du tambour chamanique, des voix et des nappes sonores inspirées de la nature.

Ces sons agissent comme des vagues qui traversent le corps, apaisent le mental et ouvrent des espaces intérieurs insoupçonnés.

À travers ce voyage, chacun est invité à laisser aller ce qui encombre pour se reconnecter à son centre, à son souffle et à son énergie vitale. Une expérience de recentrage et de clarté, à la fois douce et profonde.

La rencontre se terminera autour d’une tasse de thé partagée, dans la simplicité et la convivialité.

Chacun pourra échanger librement… ou simplement rester dans le silence de l’expérience.

Cet événement est ouvert à toutes et à tous. Aucun prérequis il suffit de se laisser porter par les sons. .

Mairie 8 route de Vernon Sainte-Geneviève-lès-Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 13 81 08 06 vedanart27@gmail.com

