Bain sonore, vibrez, voyagez, explorez… Salle du Patronage Hasparren

Salle du Patronage Quartier Urcuray Hasparren

Tarif : 20 EUR

Date : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Edouard vous propose un voyage Vibratoire avec des gongs, bols tibétains, bols de cristal, une harpe de cristal, tambours, voix , monocorde et bien d’autres instruments

Imaginez-vous en immersion totale dans un bain d’ondes vibratoires, et laissez les fréquences entrer en résonance avec chacune des cellules de votre corps.

Je vous conseille d’apporter un tapis ou un matelas de sol épais et confortable ainsi qu’une couverture, car vous resterez allongé pendant 1h30 baignés par les sons et les vibrations.

Au plaisir de vous emmener en voyage pour un moment unique de régénération et de conscience. .

Salle du Patronage Quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

