Bains de Forêt Audierne

Bains de Forêt

Bois de Suguensou Audierne Finistère

À l’écoute des arbres

Au cœur du Bois de Suguensou, offrez-vous une parenthèse hors du temps pour ralentir et vous reconnecter à vos sensations.

Cette expérience guidée invite à explorer la rencontre avec les arbres de manière progressive d’abord à distance, puis en s’approchant doucement de leurs troncs. À travers une écoute attentive du corps et une perception subtile du mouvement énergétique, chacun est amené à vivre un dialogue silencieux avec le vivant.

Surprenante au début, cette approche devient rapidement un moment profond d’ancrage et de présence, où l’on passe du faire à l’ être .

– Tout public à partir de 11 ans

– Prévoir une tenue adaptée permettant d’aller hors des sentiers

Les lundis matins à 9h.

Réservation possible auprès de l’Office de Tourisme d’Audierne ou par téléphone. .

