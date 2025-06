Bains de gongs à la Maison forte de Boisset à Berson Berson 9 juillet 2025 18:45

Gironde

Bains de gongs à la Maison forte de Boisset à Berson

2025-07-09 18:45:00

2025-07-09

2025-07-09

2025-07-25

2025-08-06

La Maison forte de Boisset vous accueille dans le parc pour un bain de vibrations et une reconnexion à la nature.

Dans un cadre privilégié, au pied du château, à l’ombre des arbres, Marie-Aline vous fait vivre une expérience sensorielle inoubliable.

Notre corps étant composé d’environ 80% d’eau, les sons, les vibrations, vont venir secouer ses cellules et vous permettre de libérer vos tensions, de vous réharmoniser, de vous apaiser. Pratique accessible à partir de 15 ans. Venez avec votre tapis et un plaid.

N’hésitez pas à venir accompagné pour partager ce moment unique avec vos proches. .

Lieu-dit Boisset

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 42 79 44

