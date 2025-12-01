Bains de mer en eau froide Plage de Saint-Georges-de-didonne Saint-Georges-de-Didonne
Bains de mer en eau froide Plage de Saint-Georges-de-didonne Saint-Georges-de-Didonne mercredi 31 décembre 2025.
Début : 2025-12-31 15:00:00
L’association Les Poules Mouillées vous invite à plonger (au sens propre) dans la fin de 2025 avec un bain public.
Plage de Saint-Georges-de-didonne 141 boulevard Cote de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@lespoulesmouillees.org
The association Les Poules Mouillées invites you to plunge (literally) into the end of 2025 with a public bath.
