Bains de mer en eau froide Plage de Saint-Georges-de-didonne Saint-Georges-de-Didonne

Bains de mer en eau froide

Plage de Saint-Georges-de-didonne 141 boulevard Cote de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-12-31 15:00:00

L’association Les Poules Mouillées vous invite à plonger (au sens propre) dans la fin de 2025 avec un bain public.

Plage de Saint-Georges-de-didonne 141 boulevard Cote de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@lespoulesmouillees.org

English :

The association Les Poules Mouillées invites you to plunge (literally) into the end of 2025 with a public bath.

L’événement Bains de mer en eau froide Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-12-16 par Royan Atlantique