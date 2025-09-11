Bains Sonore, Bains de Gong Salle des fêtes Agnac

Bains Sonore, Bains de Gong

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04

Reprise le 11 septembre 2025. Venez vivre un Bain Sonore avec Babette. Vous vivrez une expérience unique et authentique en atteignant un état méditatif et une relaxation profonde. C’est se laisser vivre des sensations, des émotions, en restant dans un été de réceptivité, recevoir les vibrations, se nettoyer intérieurement. Ses vibrations stimulent, révèlent, réveillent, soulagent, témoignent, déconnectent, guérissent… Pour cela il vous suffit de vous allonger et de vous laisser porter. Pensez à prévoir un tapis, un plaid, un coussin et une bouteille d’eau. .

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57 babettegazeau@gmail.com

English : Bains Sonore, Bains de Gong

Come and experience a Sound Bath with Babette. You’ll enjoy a unique, authentic experience as you reach a state of meditation and deep relaxation. All you have to do is lie down and let yourself be carried away. Bring a mat, a blanket, a cushion and a bottle of water.

German : Bains Sonore, Bains de Gong

Wiederaufnahme am 11/09/2025. Erleben Sie ein Klangbad mit Babette. Sie werden eine einzigartige und authentische Erfahrung machen, indem Sie einen meditativen Zustand und eine tiefe Entspannung erreichen. Dazu müssen Sie sich einfach nur hinlegen und sich tragen lassen. Bringen Sie eine Matte, eine Decke, ein Kissen und eine Flasche Wasser mit.

Italiano :

Riprende l’11/09/2025. Venite a sperimentare un bagno sonoro con Babette. Vivrete un’esperienza unica e autentica, raggiungendo uno stato di meditazione e di profondo rilassamento. Non dovrete far altro che sdraiarvi e lasciarvi trasportare. Portate un tappetino, una coperta, un cuscino e una bottiglia d’acqua.

Espanol : Bains Sonore, Bains de Gong

Ven y experimenta un Baño de Sonido con Babette. Disfrutará de una experiencia única y auténtica mientras alcanza un estado de meditación y relajación profunda. Sólo tienes que tumbarte y dejarte llevar. Trae una esterilla, una manta, un cojín y una botella de agua.

