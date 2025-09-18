Bains sonores Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Bains sonores Castelnau Montratier-Sainte Alauzie jeudi 18 septembre 2025.

Bains sonores

1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-09 2025-11-06

Les bains sonores font leur rentrée à la Salle de la Mairie de Castelnau-Montratier le jeudi 18 septembre à 18h30.

Organisé par Frederick Bédé, 1h15 pour relâcher les tensions physiques et mentales, un profond repos au sein des vibrations des bols chantants

Les bains sonores font leur rentrée à la Salle de la Mairie de Castelnau-Montratier le jeudi 18 septembre à 18h30.

Organisé par Frederick Bédé, 1h15 pour relâcher les tensions physiques et mentales, un profond repos au sein des vibrations des bols chantants.

Plusieurs séances sont prévues pour cet automne.

Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne. .

1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 07 02 75 04

English :

Les bains sonores return to the Salle de la Mairie in Castelnau-Montratier on Thursday, September 18 at 6:30pm.

Organized by Frederick Bédé, 1h15 to release physical and mental tensions, a deep rest in the vibrations of singing bowls

German :

Die Klangbäder feiern ihr Comeback im Rathaussaal von Castelnau-Montratier am Donnerstag, den 18. September um 18.30 Uhr.

Organisiert von Frederick Bédé, 1 Stunde und 15 Minuten, um körperliche und geistige Spannungen zu lösen, eine tiefe Erholung inmitten der Vibrationen der Klangschalen

Italiano :

Les bains sonores tornano alla Salle de la Mairie di Castelnau-Montratier giovedì 18 settembre alle 18.30.

A cura di Frederick Bédé, 1h15 per sciogliere le tensioni fisiche e mentali, un riposo profondo nelle vibrazioni delle ciotole da canto

Espanol :

Les bains sonores volverán a la Salle de la Mairie de Castelnau-Montratier el jueves 18 de septiembre a las 18.30 h.

Organizado por Frederick Bédé, 1h15 para liberar tensiones físicas y mentales, un descanso profundo en las vibraciones de los cuencos tibetanos

L’événement Bains sonores Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Cahors Vallée du Lot