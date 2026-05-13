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Bains, villas et pêcheries Office de tourisme Hauteville-sur-Mer

Bains, villas et pêcheries Office de tourisme Hauteville-sur-Mer

Bains, villas et pêcheries Office de tourisme Hauteville-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : Avenue de L'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Bains, villas et pêcheries

Office de tourisme Avenue de L’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Visite guidée sur l’architecture balnéaire de Hauteville-sur-Mer. De la pratique de la pêche à celle des bains de mer, une visite le long de la digue pour comprendre comment le bourg de pêcheurs est devenu une station balnéaire courue au 20e siècle… Un parcours pour découvrir aussi les façades des villas d’architectes de Hauteville-sur-Mer.   .

Office de tourisme Avenue de L’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Bains, villas et pêcheries

L’événement Bains, villas et pêcheries Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme

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