Baionan kantuz Musée Basque Bayonne

Baionan kantuz

Musée Basque 37 quai des corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le quatrième samedi du mois sonne à 11h le rappel de tous les adeptes de la chanson populaire basque.

Repli à l’école Albert 1er en cas de pluie. .

