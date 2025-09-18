Baise-en-ville Cameo Commanderie Nancy
Baise-en-ville Jeudi 18 septembre, 19h45 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Début : 2025-09-18T19:45:00 – 2025-09-18T21:19:00
Fin : 2025-09-18T19:45:00 – 2025-09-18T21:19:00
En présence du réalisateur Martoin Jauvat.
Dans le cadre de Ciné Cool
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est
Avant-première – Sprite, 25 ans, doit absolument trouver un job. Mais pour travailler , il faut le permis et pour se payer le permis, il faut un emploi… Finalement, il se fait engager par une sta… Cameo Commanderie Baise-en-ville