Baise En Ville Cinéma Labor Dieulefit

Baise En Ville

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-20

Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d’un taf pour payer son permis. Comédie. Tout public

.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When his mother threatens to kick him out of the family bungalow if he doesn?t get off his butt, Sprite finds himself stuck in a paradox: he needs to get his driver?s license to get a job, but he needs a job to pay for his driver?s license. Comedy. All audiences

L’événement Baise En Ville Dieulefit a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux