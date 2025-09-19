BAISE-EN-VILLE Star Saint-Exupery Strasbourg

BAISE-EN-VILLE Star Saint-Exupery Strasbourg vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T20:15:00 – 2025-09-19T22:12:00

Fin : 2025-09-19T20:15:00 – 2025-09-19T22:12:00

Sprite, 25 ans, doit absolument trouver un job.

Mais pour travailler , il faut le permis et pour se payer le permis, il faut un emploi…

Finalement, il se fait engager par une start-up spécialisée dans le nettoyage d’appartements après des fêtes ; mais comment aller travailler tard la nuit sans moyen de transport dans une banlieue mal desservie ?

Sur les conseils de sa monitrice d’auto-école , il s’inscrit alors sur une application pour séduire des jeunes femmes habitant près de ses lieux de travail.

Un seul problème : Sprite n’est pas vraiment un séducteur …

Star Saint-Exupery 18, rue du 22-Novembre, Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est

