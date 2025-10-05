BAKEKE – LA CANOPEE Ruffec

BAKEKE – LA CANOPEE Ruffec dimanche 14 décembre 2025.

BAKEKE Début : 2025-12-14 à 16:30. Tarif : – euros.

LA CANOPEE PRÉSENTE : BAKEKEVous êtes désespérément perfectionniste ? Lui aussi ! Muet comme une carpe et malin comme un singe, notre ami semble n’avoir qu’une idée en tête sous son chapeau de paille : construire des pyramides… de seaux. Par tous les moyens, surtout les plus fous, il entend leur donner de somptueuses formes géométriques. Ce doux rêveur aligne et empile donc jusqu’à la démesure.Comme pour l’architecte de Cléopâtre, c’est pourtant dans l’imperfection et les erreurs que surgira la poésie. Bakéké – « seau » en hawaïen – évoque sans paroles nos propres obstinations. Un spectacle burlesque, follement inventif, absolument délicieux ! De et avec Fabrizio Rosselli Durée : 50 min • Tout public dès 5 ansPot créatif par la résidence Mosaïque

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16