Bakélite Duo

Mercredi 7 janvier 2026 à partir de 20h30.

Vendredi 24 avril 2026 de 20h30 à 23h30. La Caravelle 34 quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 EUR

Début : 2026-01-07 20:30:00

fin : 2026-01-07

2026-01-07 2026-04-24

Concert de Jazz et swing

Bakélite duo propose un répertoire inspiré par les grands musiciens et chanteurs de la période Swing du Jazz.

Billie Holiday, Louis Prima, Frank Sinatra se retrouvent ainsi sur la même scène afin de partager avec leur public leur amour pour ces chansons du répertoire américain des années 20′ aux années 50′. .

La Caravelle 34 quai du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64

Jazz and swing concert

