Baker Party after ski Marseille 7e Arrondissement

Baker Party after ski

Mardi 23 décembre 2025 de 20h à 1h. 222 chemin du Roucas Blanc Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-12-23 20:00:00

fin : 2025-12-23 01:00:00

2025-12-23

Imaginez la veille de Noël, mais sans les clichés des repas de famille interminables.

À la place, un chalet festif en plein Marseille, des déguisements de ski, une musique qui fait vibrer, et une ambiance chaude et électrique. C’est ça, la Baker Party x Folie

Douce/Afterski !

Pour cette deuxième édition, on a voulu recréer l’énergie des après-ski, mais version marseillaise des DJ sets endiablés, des gens qui dansent jusqu’à 1h du matin, et

surtout, une soirée où tout le monde se sent chez soi. Parce que Noël, c’est aussi une question de liens, de rires et de souvenirs à partager entre potes.

Mario Boulanger, l’organisateur



Derrière cette folie, il y a moi, Mario. Passionné de musique, de fêtes et de moments qui restent gravés, j’ai lancé la Baker Party pour casser les codes et proposer des

soirées où l’on se sent libre, connecté et heureux. Après le succès de la première édition, je voulais aller plus loin créer une ambiance hivernale, presque un petit cocon festif où tout le monde peut lâcher prise avant les fêtes. Le 23 décembre, ce sera ça une soirée où on danse, on rit, et on oublie le temps.



La soirée en détail



Qui aux platines ?

DNA (Disconationarmy) Un DJ marseillais qui maîtrise l’art de faire danser avec des sets house et techno puissants et entraînants.

Elwyn IS (alias Boris) Directement d’Afrique du Sud, il apporte une touche internationale avec des mixes techniques et envoûtants.



L’ambiance ?

Déguisements de ski (obligatoires pour ceux qui veulent jouer le jeu à fond !).

Décors hivernaux pour une immersion totale.

Forfaits limités parce qu’une soirée comme ça, ça se mérite !

Pourquoi c’est un événement à ne pas manquer ?

Parce que c’est plus qu’une soirée c’est une expérience. On a tous besoin de souffler, de danser et de rire avant les fêtes. Ici, pas de pression, juste de la bonne

musique, des gens sympas, et une ambiance qui donne envie de rester.

Et puis, avouons-le un après-ski à Marseille, en décembre, avec des DJs de folie, ça ne se refuse pas ! .

222 chemin du Roucas Blanc Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Imagine Christmas Eve, but without the clichés of endless family dinners.

