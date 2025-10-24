BAKIAN CHANTE AZNAVOUR – LE CEPAC SILO Marseille

BAKIAN CHANTE AZNAVOUR Début : 2026-06-04 à 20:00. Tarif : – euros.

SEIYA RECORDS PRESENTE : BAKIAN CHANTE AZNAVOURAprès avoir été adoubé par Charles Aznavour et collaboré avec lui sur plusieurs chansons, BAKIAN rendra hommage à celui qui fut son maître et son modèle.À l’approche de son concert sur la scène mythique de L’Olympia, le chanteur phocéen retrouve sa ville natale, entouré de ses musiciens, pour offrir au public un moment d’exception.Il y interprétera les plus grands classiques du répertoire d’Aznavour, mais aussi des créations inédites encore jamais révélées.Porté par des arrangements élégants aux accents pop et par une interprétation alliant force et émotion, BAKIAN réinvente et sublime les mots intemporels de ce géant de la chanson française, tout en apportant sa propre signature artistique.Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux de la musique et de l’héritage d’Aznavour.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13